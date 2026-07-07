É oficial... O Al-Ahly egípcio fecha sua segunda contratação

O Al-Ahly do Egito concretizou oficialmente, nesta terça-feira, sua segunda contratação do verão, em preparação para a nova temporada, ao contratar o atacante do ENPPI, Aktai Abdullah, por um contrato de 5 anos.

O Al-Ahly havia anunciado a primeira contratação ainda hoje cedo, com a chegada de Ali Mahmoud, jogador do ENPPI, às fileiras do “Castelo Vermelho”, também por um contrato de 5 anos.

O Al-Ahly divulgou a notícia aos torcedores do “Vermelho” por meio de sua página oficial no Facebook: “A história começa no ENPPI… Aktai Abdullah no clube do século”.

Em comunicado oficial, o Al-Ahly esclareceu: “O clube anunciou a contratação do jogador Aktai Abdullah, vindo do ENPPI, por um período de cinco anos, e o Dr. Essam Serageldin, chefe do setor de contratações, concluiu todos os trâmites financeiros e administrativos”.

Com essas novas contratações, o Al-Ahly busca melhorar seu desempenho e reconquistar a torcida na próxima temporada, após um desempenho decepcionante na última, quando terminou o campeonato em terceiro lugar e não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões da África.

Vale lembrar que Aktai Abdullah fazia parte da lista preliminar da seleção egípcia para a preparação para a Copa do Mundo de 2026, antes de ser excluído antes da viagem aos Estados Unidos.











