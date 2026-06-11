É oficial... Marrocos substitui a dupla lesionada antes da Copa do Mundo e mantém Mezraoui

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou que a seleção marroquina excluiu os jogadores lesionados Naif Akrad e Abdessamad El Zalzouli da lista de convocados, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026, devido às lesões, e convocou outros dois jogadores.

Al-Zalzuli sofreu a lesão durante o amistoso dos Leões do Atlas contra a Noruega, disputado no último domingo e que terminou empatado em 1 a 1, como preparação para a Copa do Mundo.

Os exames médicos revelaram que o jogador do Real Betis sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, uma lesão grave que exige um longo período de recuperação.

Já Akard ainda estava em fase de recuperação da lesão que o afastou do Marselha desde o final da última temporada, e parece que não conseguiu atingir a condição física necessária.

Por outro lado, Nasser Mazraoui permaneceu na lista final da seleção marroquina, apesar de ter sofrido uma lesão no ombro na partida contra a Noruega, o que significa que está pronto para disputar o torneio, assim como Anas Salah El Din, apesar das dúvidas sobre sua possibilidade de se juntar ao grupo.

A FIFA aprovou a inclusão da dupla Marwan Saadane e Amine El-Sebai na lista final da seleção marroquina para a Copa do Mundo.

Marwan Saadane, zagueiro do Al-Fateh saudita, ocupará a vaga de Akard e vestirá a camisa número 5, enquanto Amin El-Sebai, atacante do Angers francês, substituirá Abdel Samad El-Zalzouli com a camisa número 17.

Essa alteração segue os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que permitem às seleções fazer alterações nas listas finais antes da primeira partida do torneio, desde que se comprove que o jogador sofreu uma lesão grave que o impeça de participar.

A ausência de Akrad e Al-Zalzouli representa um revés significativo para a seleção marroquina, dado o papel de destaque que se esperava da dupla na escalação dos “Leões do Atlante”, o que obriga a comissão técnica a acelerar o processo de integração dos substitutos antes do início das competições, para manter o nível competitivo que a seleção demonstrou nas últimas edições do torneio.

A seleção marroquina se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 no Grupo 3, que inclui Brasil, Escócia e Haiti, e estreia com um confronto difícil contra a Seleção Brasileira na madrugada do próximo domingo.