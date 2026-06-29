É oficial... Mais um técnico se junta à lista de vítimas da Copa do Mundo

Um novo técnico deixou o cargo devido à falta de bons resultados durante a Copa do Mundo de 2026.

A Federação Tcheca de Futebol anunciou oficialmente a saída do técnico da seleção principal, Miroslav Kubík, por mútuo acordo entre as partes, após os resultados decepcionantes na Copa do Mundo.

A República Tcheca foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após somar apenas um ponto no Grupo A, em partidas contra a Coreia do Sul, a África do Sul e o México. Para piorar a situação, o meio-campista Tomáš Souček teve que deixar a América do Norte apoiado em muletas, após sofrer uma forte torção no joelho e no tornozelo em campo durante o confronto contra o México.

Kubík assumiu o comando técnico da seleção tcheca em dezembro passado e conseguiu levar a equipe à fase final da Copa do Mundo ao vencer duas partidas da repescagem, contra a Dinamarca e a República da Irlanda, nos pênaltis.

Após apenas seis meses no cargo, o técnico confirmou sua saída, dirigindo críticas contundentes ao que considerou “meias verdades” que circularam durante o torneio e foram divulgadas em simultâneo à sua saída.

Kubík afirmou em seu comunicado de renúncia: “Após o fracasso na Copa do Mundo, pelo qual assumo a responsabilidade conjunta como técnico, e após analisar todas as circunstâncias, cheguei à decisão de apresentar minha renúncia ao presidente da Federação Tcheca de Futebol, David Trond”.

Kubík acrescentou em seu comunicado: “Após discussão e consulta mútua, o presidente da Federação aceitou minha proposta, e o resultado é o encerramento do meu trabalho com a seleção nacional; além disso, a campanha na mídia baseada em uma série de meias-verdades e mentiras dirigidas contra mim contribuiu para que eu tomasse essa decisão”.

O técnico demissionário continuou: “Nesse clima, meu trabalho com a seleção tcheca não faz mais sentido, e gostaria de agradecer ao presidente da Federação, David Trond, e ao Conselho Executivo da Federação Tcheca de Futebol pela confiança que depositaram em mim”.

Kubík continuou seus agradecimentos, dizendo: “Gostaria também de agradecer a Pavel Nedvěd pela cooperação, a todos os membros da comissão técnica e administrativa e aos funcionários da Federação Tcheca de Futebol pelo enorme empenho e, acima de tudo, aos jogadores. Foi uma grande honra para mim comandar a seleção nacional tcheca”.

E acrescentou: “Lamento que, após adquirir experiência e conhecimento na Copa do Mundo, não possa concretizar as visões definidas e claras que tinha para meu trabalho futuro com a seleção nacional. Agradeço imensamente também aos torcedores; o apoio deles durante toda a jornada das eliminatórias e na própria Copa do Mundo foi excepcional e nunca o esquecerei”.

Kubík concluiu: “Desejo à seleção tcheca e ao meu sucessor ainda mais sucesso em sua trajetória futura, e continuarei apoiando-os de todo o coração, como qualquer torcedor do futebol tcheco”.

A saída de Kubík do cargo ocorre logo após a demissão do técnico da seleção da Coreia do Sul, Hong Myung-bo, que havia levado seu país à vitória sobre a República Tcheca por 2 a 1 no início do torneio, antes de deixar o cargo após derrotas por 1 a 0 para o México e a África do Sul, o que impediu a equipe de se classificar para as fases eliminatórias.

Anteriormente, o torneio havia testemunhado a demissão do técnico da seleção da Tunísia, Sabri Lamouchi, após apenas uma partida na Copa do Mundo, na qual sofreu uma derrota humilhante por 5 a 1 para a seleção da Suécia.