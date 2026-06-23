É oficial... Gattuso volta a treinar pelo Calcio

Gennaro Gattuso, ex-técnico da seleção italiana, voltou ao trabalho comandando um time da Série A na nova temporada.

O técnico de 48 anos foi visto entrando no centro de treinamento da Lazio, em Roma, no dia 3 de junho, onde discutiu a estratégia para a janela de transferências com a diretoria do clube e o presidente Claudio Lotito.

Parece que o acordo já havia sido fechado no dia 25 de maio, mas o anúncio oficial só foi feito na tarde de hoje.

O comunicado oficial da Lazio dizia: “O clube anuncia a nomeação de Gennaro Gattuso para o cargo de técnico da equipe principal”.

O comunicado acrescentou: “O clube dá as boas-vindas calorosas ao seu novo técnico, e todos nós estamos confiantes de que sua experiência, profissionalismo e determinação contribuirão para a conquista dos objetivos esportivos do clube”.

Esta é a primeira função de Gattuso desde que renunciou ao cargo de técnico da seleção italiana em 3 de abril, após não conseguir passar pela repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo, devido à derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina.

Desde que assumiu sua primeira função como técnico no Sion, em 2013, Reno Gattuso treinou os clubes Palermo, OF Crete, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique de Marselha e Hajduk Split.

Gattuso havia sido nomeado técnico da seleção italiana em junho de 2025, mas sua passagem durou menos de um ano, período em que conquistou 66 vitórias e sofreu duas derrotas.