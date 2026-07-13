É oficial... Estrela marroquina inicia sua trajetória no Calcio

O clube italiano Frosinone anunciou oficialmente a contratação do meio-campista marroquino Anwar Al-Azouzi durante a atual janela de transferências de verão.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que Al-Azouzi, nascido em 2001, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2029, passando a integrar o elenco do time nas próximas temporadas.

A contratação de Al-Azouzi reforça as opções do Frosinone no meio-campo, como parte de seus preparativos para a nova temporada.

Al-Azouzi iniciou sua carreira no futebol nas categorias de base de clubes holandeses, onde passou por academias de destaque que aprimoraram seu talento como meio-campista defensivo e zagueiro versátil.

Al-Azouzi passou por experiências importantes na liga holandesa, com destaque para o Dordrecht, onde começou a se firmar no mundo do futebol profissional, antes de se transferir para o PEC Zwolle e apresentar um desempenho notável que chamou a atenção graças à sua força física e excelente visão de jogo.

Em um grande passo em sua carreira, Al-Azouzi mudou-se para os campos italianos para se juntar ao Frosinone com um contrato de longo prazo, ansioso por provar seu valor na Série A e continuar a evoluir.