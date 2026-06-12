É oficial: devido aos pontos roubados... escalada sem precedentes do Barcelona contra Pérez

O Barcelona anunciou oficialmente que tomará medidas legais contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, por difamação, devido a declarações que o clube catalão classificou como “falsas e prejudiciais” à sua reputação.

O Barcelona informou, em comunicado oficial publicado em seu site, que enviou uma notificação legal formal a Pérez exigindo que ele se retratasse de suas declarações, antes de entrar com uma ação penal nos termos do artigo 205 do Código Penal espanhol.

A ação se baseia em declarações feitas por Pérez durante uma coletiva de imprensa realizada em 12 de maio passado e em uma entrevista concedida no dia seguinte, quando anunciou sua candidatura à presidência do Real Madrid.

Na ocasião, Pérez declarou: “Saímos de mãos vazias, e estou aqui há temporadas que nem sei quantas são, e só ganhei 7 títulos da Liga dos Campeões e 7 títulos da Liga, e poderia ter ganho 14 títulos se não tivessem sido roubados de mim. Filmamos um vídeo sobre os 18 pontos que nos foram roubados nesta temporada, e não posso ficar calado diante disso”.

O Barcelona esclareceu que o objetivo da ação judicial é obrigar Pérez a retratar-se das declarações que descreveu como “difamatórias e prejudiciais à imagem e à reputação do clube”, afirmando que o presidente do Real Madrid as proferiu “sabendo que eram falsas”.

O clube catalão advertiu que, caso Pérez se recuse a retratar-se ou ignore a advertência, seguirá em frente com a abertura de um processo criminal completo perante os tribunais espanhóis, em uma medida considerada uma escalada sem precedentes na rivalidade histórica entre os dois maiores clubes da Espanha.

Segue abaixo o texto completo do comunicado emitido pelo FC Barcelona:

“O FC Barcelona anunciou hoje que apresentou a notificação de conciliação exigida antes de instaurar uma ação judicial por difamação, nos termos do artigo 205 do Código Penal, contra o presidente do Real Madrid, o Sr. Florentino Pérez, em consequência das declarações proferidas por ele na coletiva de imprensa realizada em 12 de maio e em entrevista concedida a um meio de comunicação no dia seguinte.

O objetivo desta ação judicial é obrigar o Sr. Pérez a retratar-se de algumas declarações que proferiu sabendo que eram falsas, declarações difamatórias e prejudiciais à imagem e à reputação do clube.

Caso essa solicitação não seja atendida de forma adequada, o FC Barcelona entrará com a respectiva ação criminal.