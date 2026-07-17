É oficial... Crispó embarca em uma nova experiência como técnico

O argentino Hernán Crespo assinou contrato com o Atlas, do México, para comandar a equipe na preparação para o início das disputas da nova temporada do campeonato nacional (Apertura).

Crispó substitui seu compatriota Diego Coca, que encerrou sua passagem pelo clube no início deste mês, após um período à frente da comissão técnica da equipe.

O Atlas confirmou, em comunicado divulgado em seu site oficial, que a escolha de Crespo se deve à sua vasta experiência e personalidade de líder, ressaltando que “sua liderança, experiência e profundo conhecimento do futebol fazem dele a escolha ideal para comandar este projeto”.

O técnico de 51 anos volta ao trabalho após vários meses desde sua saída do São Paulo, no Brasil, em março passado.

Crispó passou por diversas experiências como técnico desde que se aposentou como jogador, em 2012, tendo comandado o Modena, da Itália, o Banfield e a Defensa y Justicia, na Argentina, além do Al-Duhail, do Catar, e do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, antes de sua última passagem pelo São Paulo.

O técnico argentino levou o Al-Duhail a conquistar a tríplice coroa — campeonato, copa e copa da liga — na temporada 2022-2023, antes de conduzir o Al-Ain à conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia na temporada seguinte.

Recentemente, o nome de Crispo foi associado a vários clubes europeus, entre os quais se destacam o Rayo Vallecano, o Marselha, a Lácio e o Parma, além de clubes árabes, com destaque para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e o Al-Sadd, do Catar.

Espera-se que Crispó inicie sua trajetória oficial com o Atlas quando o time receber o Monterrey no dia 1º de agosto, na rodada de estreia do Campeonato Mexicano.

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