É oficial... Atlético de Madrid: nosso craque continuará fazendo história conosco

O Atlético de Madrid anunciou que seu capitão, Koke, continuará fazendo história com o time vermelho e branco após a renovação de seu contrato até 30 de junho de 2027.
O clube divulgou um comunicado em suas redes sociais oficiais, no qual afirma: “Nosso capitão continuará vestindo as cores dos Rojiblancos durante toda a temporada 2026-27, que começa oficialmente no fim de semana de 16 de agosto”.
E continuou: “Jorge Resurrección (Koke) estreou-se na equipe principal em 19 de setembro de 2009 e, desde então, vestiu a camisa número 6 em 740 partidas oficiais, marcando 50 gols e dando 122 assistências”.
E acrescentou: “Independentemente de suas estatísticas individuais, Koki é um dos jogadores mais laureados da história do Atlético de Madrid. Juntos, conquistamos oito títulos: dois títulos da La Liga, uma Copa do Rei, dois títulos da Liga Europa, duas Supercopas da Europa e uma Supercopa da Espanha”.
Ele revelou que Koke ocupa agora o segundo lugar, atrás de Adelardo, que conquistou dez títulos durante sua carreira no Atlético.
E concluiu: “Jorge Resurrección continuará a usar a braçadeira de capitão do Atlético de Madrid com a coragem e a determinação que o caracterizam. A lenda continua. Parabéns, Koke!”.
O contrato de Koke incluía uma cláusula que permitia ao clube prorrogá-lo caso o jogador ultrapassasse um determinado número de partidas, o que de fato aconteceu, conforme informou anteriormente o Mundo Deportivo.
O principal objetivo de Koki na próxima temporada, além de conquistar um título importante, será atingir a marca de 800 partidas com a camisa do Atlético de Madrid, depois de ter ultrapassado as 700 partidas na temporada passada.