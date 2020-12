E o Ozil? Com Arsenal em crise, Arteta admite reavaliar alemão

Técnico dos Gunners acredita que o jogador ainda pode ter um papel importante na equipe

O técnico do , Mikel Arteta, abriu as portas para Mesut Ozil seguir no clube e não aproveitar a próxima janela de transferências que será aberta em janeiro.

Fora dos planos do clube desde março, o alemão pode ter a sua situação reavaliada e pode haver outra reviravolta na história.

“Ozil não está na equipe agora. Estou me concentrando apenas nos jogadores que temos aqui. Mas, aconteça o que acontecer em janeiro, temos algum tempo para decidir.”, disse.

O ex-técnico do Gunners, Arsene Wenger, recentemente falou em defesa do ex-craque do , alegando que ele não é um personagem difícil de controlar.

"Ele não foi difícil de controlar. Ele era um cara que tinha uma qualidade especial como jogador criativo e precisava se divertir", disse o ex-técnico do Arsenal à ESPN.

“Ele é um artista e esses caras são um pouco mais sensíveis. Eles precisam de apoio e de um ambiente que os estimule a dar o seu melhor.

O jogador não atua desde 7 de março e foi deixado de fora da lista para a disputa da Premier League e da pelo técnico Mikel Arteta.