“É melhor que Ronaldo e Henry”... Resposta contundente que silencia os críticos de Mbappé

Apesar de ter marcado duas vezes contra o Senegal na estreia da França na Copa do Mundo e de ter feito mais dois gols contra o Iraque, Kylian Mbappé não escapou da onda de críticas que o persegue há dois anos, tanto no Real Madrid quanto na seleção... Mas a resposta foi contundente, vinda de uma lenda da defesa que sabe bem o que é pressão.

O ex-astro francês Pixenti Lizarazu quebrou o silêncio para defender com veemência Kylian Mbappé, após as críticas dirigidas ao atacante do Real Madrid após a partida entre França e Senegal, que terminou em 3 a 1, apesar de ele ter marcado dois gols.

Lizarazu, campeão mundial de 1998, baseou-se nos números em seu artigo no jornal francês “L’Équipe” — reproduzido pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo” — para afirmar que as críticas a Mbappé são “unilaterais e injustas”.

Lizarazu afirmou: “Com apenas 27 anos, Mbappé é o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 58 gols em 99 partidas, e um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo, com 14 gols em apenas 15 partidas”.

E acrescentou, apresentando estatísticas impressionantes: “Ao longo de sua carreira nos clubes e na seleção, ele marcou 427 gols em 570 partidas, com uma média de 0,75 gol por partida; esse número supera lendas como o brasileiro Ronaldo, com 0,65 gol, Raúl, com 0,42, Thierry Henry, com 0,45, e Marco van Basten, com 0,70; por isso, essas críticas constantes nos últimos dois anos me incomodam”.

Lizarazu abordou a comparação entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, dizendo: “Desde 2024, o Paris conquistou dois títulos da Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid não conquistou nenhum título importante... Isso é um fato, mas não diminui as conquistas de Mbappé e, certamente, não o torna um jogador comum”.

E Lizarazu encerrou sua defesa com uma resposta contundente àqueles que criticam o lado defensivo de Mbappé: “Aqueles que veem na falta de participação defensiva dele uma falha fundamental e querem transferi-lo para a ala esquerda para forçá-lo a defender mais estão completamente errados”.