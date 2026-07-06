"É inacreditável"... Marquínios aponta a causa do desastre do Brasil

Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira, não escondeu sua profunda frustração após a eliminação de sua equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo para a Noruega, com a derrota por 2 a 1, e o capitão da Seleção fez uma avaliação contundente dos pontos fracos de sua equipe.

Ao apito final, Marquinhos não tentou se eximir de suas responsabilidades, e seu discurso foi a melhor prova da decepção que tomou conta do vestiário da seleção brasileira.

O capitão do Paris Saint-Germain reconheceu abertamente as deficiências de sua equipe, ao mesmo tempo em que enfatizou seu papel de liderança.

Em declarações divulgadas pelo site “Foot Mercato”, ele disse: “É inacreditável. É realmente difícil falar sobre isso. Temos que aceitar esse fracasso e nos criticar. Pela nossa experiência, sabemos que esses jogos são extremamente difíceis. Cada jogada é decisiva”.

E continuou: “A seleção da Noruega aproveitou suas chances com maestria. Nós desperdiçamos as oportunidades que tivemos. Tivemos muitas chances. Na Copa do Mundo, a equipe que comete menos erros passa para a próxima fase. Temos que assumir a responsabilidade. Sou o capitão e um dos jogadores mais experientes. Temos que reconhecer essa culpa. E as futuras seleções e jogadores devem levar isso em consideração. Temos que ter paciência com os jogadores jovens.”

E acrescentou: “Não podemos participar da Copa do Mundo com esses resultados.”

O zagueiro brasileiro não se limitou a essa avaliação inicial severa, mas também enfatizou a necessidade de recomeçar praticamente do zero para evitar que esse cenário se repita na próxima Copa do Mundo.

Ele disse: “Nós nos esforçamos muito e cometemos erros em momentos em que deveríamos ter sido decisivos. O futebol hoje é muito equilibrado, e precisamos aprender com nossos erros e tirar lições deles. Obrigado a todos que compareceram para assistir ao jogo e nos apoiaram. Espero que a torcida continue apoiando os jogadores nas próximas gerações. Temos quatro anos de trabalho pela frente para nos prepararmos para a próxima Copa do Mundo... Hoje, começa uma nova etapa.”