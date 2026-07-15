É hora de ignorar o barulho... Uma mensagem de uma vítima de Maradona para a Inglaterra

Peter Shilton, lenda do gol da Inglaterra, relembrou a derrota de seu país para a Argentina na Copa do Mundo de 1986, enviando uma mensagem motivacional à seleção dos “Três Leões” antes do aguardado confronto entre as duas equipes na semifinal da Copa do Mundo de 2026, marcada para esta noite, quarta-feira.

Shelton, de 76 anos, continua sendo um dos principais símbolos daquela partida histórica, depois de ter sofrido os dois famosos gols de Diego Armando Maradona — a “Mão de Deus” e o “Gol do Século” — nas quartas de final da Copa do Mundo do México, lembranças que, como ele já afirmou em várias ocasiões, ainda o incomodam até hoje.

Por meio de sua conta na plataforma “X”, Shelton exortou os jogadores da Inglaterra a se concentrarem na partida e escreveu: “É hora de ignorar todo o barulho. Inglaterra, é hora de se concentrar! Vocês podem vencer a Argentina amanhã... Nós merecemos isso”.

O goleiro histórico indicou que o que se entende por “barulho” é o clima tenso que antecede o confronto, tendo em vista a longa história entre as duas seleções e as especulações em torno da partida relacionadas à Guerra das Malvinas (Falklands), apesar da afirmação do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, e de seus jogadores de que o encontro deve permanecer dentro do âmbito esportivo.

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Shelton enfatizou a necessidade de manter a política longe do futebol, dizendo: “Sempre acreditei que o campo e este torneio unem o mundo. Guerras ou política nunca devem interferir no belo jogo. Mantenham-nas fora do campo e fora do futebol”.

Shelton é o jogador com mais partidas pela seleção da Inglaterra na história, com 125 jogos internacionais, nos quais sofreu apenas 80 gols. Ele também detém o recorde de dez partidas sem sofrer gols em Copas do Mundo, empatado com o francês Fabien Barthez, de acordo com a rede argentina TYC.

Shelton havia parabenizado recentemente o goleiro Jordan Pickford após este ter superado seu recorde como o goleiro inglês com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, mas ele continua sendo o detentor do recorde no total de partidas internacionais pela seleção de seu país.

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