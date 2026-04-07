É a segunda vez... Pena severa recai sobre Moussa Diaby no Al-Ittihad de Jeddah

Uma punição severa atingiu o francês Moussa Diaby, ala do Al-Ittihad de Jeddah, poucas horas antes do confronto contra o Neom no Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ittihad recebe o Neom amanhã, quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Youm” informou que Diaby foi punido pela Comissão de Disciplina e Ética, que determinou sua suspensão por duas partidas, além de uma multa de 30 mil riyals.

A punição foi aplicada devido à expulsão direta sofrida pelo ala francês, por agressão a um adversário, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazm, na última sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Roshen.

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Com isso, o jogador de 26 anos ficará de fora das duas próximas partidas do Al-Ittihad na Liga Roshen: a primeira contra o Neom amanhã, quarta-feira, e a segunda após o término das partidas da equipe na Liga dos Campeões da Ásia.

Esta não foi a primeira vez que Diaby sofreu essa punição na atual temporada da Liga Roshen, já que passou por exatamente a mesma situação na primeira metade, quando foi expulso contra o Al-Riyadh na 9ª rodada.

Devido a essa expulsão direta, o ala francês ficou de fora de duas partidas contra o Al-Shabab, a primeira nas quartas de final da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, e a segunda na 11ª rodada da Liga Roshen.

De modo geral, Moussa Diaby recebeu três cartões vermelhos em toda a sua carreira no futebol, todos pelo Al-Ittihad em menos de duas temporadas, por agressões a jogadores de times adversários fora da bola.