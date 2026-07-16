É a primeira vez que isso acontece... Um prêmio americano excepcional aguarda o vencedor da Copa do Mundo

O vencedor da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, receberá um prêmio excepcional, inédito na história da competição, ao estilo americano.

A seleção da Espanha enfrentará a Argentina no próximo domingo, no estádio MetLife, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

Segundo reportagens veiculadas pela rede “Sky Sports”, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu conceder um novo prêmio excepcional ao vencedor da Copa do Mundo, além da taça e das medalhas de ouro.

O prêmio consiste em anéis comemorativos, que serão entregues aos jogadores da seleção vencedora; um dos lados dos anéis terá a imagem da Copa do Mundo gravada, enquanto o outro lado será reservado para a identificação do campeão, e cada anel terá um número único.

A FIFA disponibilizará 2026 anéis desse tipo, em referência ao ano em que será realizada a atual edição da Copa do Mundo; 30 deles serão destinados à seleção campeã, enquanto as peças restantes (1996) serão colocadas à venda em todo o mundo.

O técnico da seleção vencedora, assim como o capitão, receberão esses 30 anéis temporariamente logo após o término da partida, antes que seu tamanho seja ajustado posteriormente, para que se adaptem aos jogadores que os receberam.

Esses prêmios excepcionais são uma forma de alinhamento com a cultura esportiva americana, que prevê que a equipe vencedora receba anéis em vez de medalhas, como ocorre na Liga Americana de Basquete (NBA) e no Super Bowl.