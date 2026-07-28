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imago-sport-1080352369.jpgMN Press Photo
Sydney Jordan

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Dusan Tadic revela proposta de Jordi Cruijff e explica por que recusou o Ajax

NEC Nijmegen
Ajax
D. Tadic

Dusan Tadic confirmou que conversou com Jordi Cruijff sobre um possível retorno ao Ajax. Embora a conversa com o diretor técnico tenha sido positiva, o sérvio acabou optando por uma aventura no NEC.

No campo de treinamento em Nijmegen, Tadic falou com a imprensa presente. Embora tenha conversado com o Ajax, ele deixou claro de imediato que um retorno a Amsterdã como jogador não estava em pauta.

"Conversei com Jordi. Foi uma conversa muito boa, mas falamos principalmente sobre uma carreira como treinador. Ele me fez uma proposta para isso, mas eu ainda quero jogar futebol", disse o jogador de 37 anos do NEC.

Antes do duelo da Conference League da UEFA entre Vojvodina e Ajax (1 a 4), Tadic conversou com Cruijff. "Acho que ele é um cara legal e penso que pode alcançar grandes coisas com o Ajax."

"Ele tem mentalidade vencedora, e isso é necessário no Ajax. Espero que ele possa ganhar títulos", prosseguiu Tadic sobre o diretor técnico.

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O sérvio também explicou sua escolha pelo NEC. "Por causa do projeto, do treinador, da comissão técnica e da diretoria. Acho que a forma como o clube trabalha me agrada muito."

Além disso, Tadic vê muito potencial nos planos e na forma de trabalhar de Dick Schreuder. "As ideias dele e sua maneira de jogar também são bonitas." O atacante também está satisfeito com a intensidade em seu primeiro treino.

Anteriormente, foi divulgado que o NEC estudava as possibilidades de levar Tadic para Nijmegen. Pouco depois, parecia que o Al-Nasr ficaria com o atacante sérvio, mas no domingo ficou claro que o jogador de 37 anos dará sequência à carreira no NEC. Tadic está feliz por estar de volta à Holanda.

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