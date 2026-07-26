Numa altura em que o Real Madrid está perto de fechar um dos seus principais negócios do verão, com a contratação do costa-marfinense Yan Diomandé, o treinador português José Mourinho recebeu uma notícia menos positiva, depois de um dos jogadores da equipa ter sofrido uma lesão que o vai afastar dos relvados durante várias semanas, complicando o início da preparação do clube merengue para a nova temporada.

O costa-marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, está muito perto de se transferir para o Real Madrid, depois de o clube espanhol ter concluído todos os detalhes do negócio.

Relatos da imprensa indicaram que o Real Madrid se prepara para anunciar oficialmente a contratação do jogador amanhã, segunda-feira, no âmbito do reforço do plantel com vista ao arranque da temporada 2026-2027.

Por outro lado, Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências de jogadores e treinadores na Europa, revelou que o jogador do Real Madrid Thiago Pitarch sofreu uma lesão no joelho durante a sua primeira sessão de treino com a equipa.

Romano afirmou: «Thiago Pitarch vai ficar afastado dos relvados durante seis semanas, depois de ter sofrido uma lesão no joelho na sua primeira sessão de treino com o Real Madrid.»

E acrescentou: «As previsões indicam que o jogador ficará afastado dos relvados até ao início do mês de setembro, na sequência da lesão que sofreu no treino da equipa.»

O Real Madrid tinha iniciado o período de preparação para a nova temporada (2026-2027) com a disputa do primeiro jogo de pré-temporada sob o comando de Mourinho, tendo defrontado o Alcorcón no estádio «Alfredo di Stéfano», num encontro realizado sem público, no âmbito do programa de preparação da equipa para a próxima temporada.