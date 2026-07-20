Duplo golpe para o Feyenoord: dois meio-campistas deixam Roterdã

Hwang In-beom já tem sua transferência do Feyenoord para o FC Porto definitivamente fechada, segundo informa Martijn Krabbendam em nome da Voetbal International. O meio-campista passará por exames médicos na segunda-feira. Além disso, a transferência de Ramiz Zerrouki para o FC Twente foi oficialmente concluída.

O Feyenoord chegou a um acordo com o Porto sobre um valor de transferência de cerca de cinco milhões de euros por Hwang. O técnico do Porto, Francesco Farioli, era um grande defensor da contratação do meio-campista, pois o considera um excelente jogador para essa posição.

Enquanto isso, o próprio Hwang desejava deixar o Feyenoord. O jogador da seleção sul-coreana tinha a sensação de que ficaria de fora do time, devido ao meio-campo lotado que o técnico Giovanni van Bronckhorst tem à sua disposição. Além do recém-contratado Charles Vanhoutte, o time de Roterdã conta também com Oussama Targhalline, Luciano Valente, Sem Steijn, Gjivai Zechiël, Jakub Moder e Calvin Stengs no elenco.

Hwang jogava pelo Feyenoord desde o verão de 2024. O jogador, que disputou 76 partidas pela seleção sul-coreana, foi contratado na época por sete milhões de euros, vindo do Rode Ster FC. Pelo Feyenoord, ele entrou em campo 54 vezes no total. Marcou quatro gols e deu oito assistências.

Ele ainda tinha contrato com o Feyenoord até meados de 2028, mas não vai cumprir o contrato até o fim. Embora o VI não forneça detalhes sobre a duração do contrato, Hwang assinaria com o Porto até meados de 2029, com opção de renovação por mais um ano.

A transferência de Zerrouki também já vinha sendo especulada há algum tempo, mas na segunda-feira o Twente anunciou oficialmente a transferência. Segundo relatos, o Feyenoord receberá entre 2 e 2,5 milhões de euros pela venda do jogador da seleção argelina, que desejava sair do clube. Esse valor é consideravelmente menor do que os 7 milhões de euros que o Feyenoord pagou por ele em 2023.

“Quando cheguei ao Feyenoord, há três anos, não queria nada mais do que ter sucesso”, afirmou Zerrouki no site oficial do clube. “Também há muitos momentos dos quais me lembro com orgulho e alegria, como as noites da Liga dos Campeões no De Kuip e a conquista da taça. Mas nem tudo saiu como todos nós esperávamos. Por isso, uma transferência definitiva para o FC Twente parece ser o passo certo. Desejo tudo de bom a todos os torcedores e a todos no Feyenoord.”