Dupla marroquina participa da arbitragem do confronto entre França e Inglaterra

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a nomeação do venezuelano Jesús Valenzuela como árbitro da partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, que será disputada entre França e Inglaterra.

Valenzuela contará com a ajuda de seus compatriotas Jorge Orellana e Tulio Moreno na arbitragem da partida, além do marroquino Jalal Jaid como quarto árbitro e de seu compatriota Zakaria Brinsi como árbitro assistente reserva.

O site Ouest-France destacou que a nomeação de Valenzuela representa uma lembrança positiva para a seleção francesa, já que o árbitro venezuelano já havia apitado uma partida dos Bleus na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Além disso, durante a atual edição da Copa do Mundo, ele apitou a partida entre Costa do Marfim e Noruega nas oitavas de final.

A seleção francesa enfrentará a Inglaterra, que perdeu para a Argentina por 1 a 2 na semifinal, em uma partida em que ambas as equipes buscam encerrar sua participação no torneio conquistando a medalha de bronze.