Jaime Pradella se juntou ao Real Madrid depois que o clube pagou a cláusula de rescisão de seu contrato com o Valencia Basket, no valor de 1,5 milhão de euros, em uma negociação considerada um golpe duplo para o clube madrilenho, que garantiu os serviços de um dos maiores talentos jovens do basquete espanhol, e, ao mesmo tempo, enfraqueceu seu rival direto na Liga Espanhola e na Liga Europeia.

Segundo o jornal espanhol “AS”, o jogador (25 anos) assinou oficialmente um contrato de cinco anos com o clube madrilenho.

Pradella, que joga na posição de ala-pivô, é considerado um talento promissor do basquete espanhol, tanto no presente quanto no futuro, pois é um dos jogadores da seleção espanhola que representam uma ponte com a geração anterior de sucesso, que conquistou duas Copas do Mundo e vários campeonatos europeus.

Pradella voltará a se encontrar com o técnico Pedro Martínez, que também se transferiu do Valencia para o Real Madrid neste verão, em uma iniciativa que reforça as chances de integração do veloz jogador à equipe real.

O contrato de Pradella se estendia até 2028 e havia sido prorrogado e melhorado em fevereiro passado, em uma tentativa da diretoria do Valencia de acalmar os rumores sobre seu futuro; no entanto, a insistência do Real Madrid em contratar o jogador e pagar a cláusula de rescisão decidiu a questão a favor do clube real.

Com essa contratação, o Real Madrid continua reforçando seu elenco em preparação para a nova temporada, apostando em uma mistura de experiência e juventude, já que Bradilla representa o jovem promissor que carregará as esperanças do clube nos próximos anos.