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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Dupla do Real Madrid se aproxima da lista da assinatura da Inter de Milão

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
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Liga dos Campeões
Real Madrid x Rayo Vallecano
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La Liga
Endrick
T. Pitarch
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O Real Madrid sofre com diversos desfalques

O Real Madrid recebeu um reforço antes do confronto contra o seu visitante, o Inter de Milão, na próxima terça-feira, na abertura de sua campanha na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, depois que os treinos da equipe, neste domingo, contaram com a participação de 3 jogadores que se recuperam de lesões nas atividades coletivas.

De acordo com Arancha Rodríguez, jornalista da rádio espanhola "Cope", Aurélien Tchouaméni, Endrick e Thiago Pitarch participaram dos treinos coletivos, enquanto Ferland Mendy, Éder Militão, Rodrygo Goes e Raúl Asencio seguiram com seus programas de tratamento e recuperação.

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Isso ocorre dias depois de todos os sete jogadores terem realizado treinos individuais, durante a preparação para o último confronto contra o Real Betis na La Liga, que terminou com a derrota do Real Madrid (1 a 0) no estádio La Cartuja.

Arancha Rodríguez indicou a possibilidade de Endrick e Pitarch entrarem na lista da equipe diante do Inter, diante da melhora de suas condições e do retorno aos treinos coletivos.

O duelo contra o Inter representa um teste forte e precoce para a equipe do técnico José Mourinho, que busca se recuperar da derrota diante do Betis e enviar um recado aos grandes concorrentes ao mais valioso título europeu, monopolizado pelo Paris Saint-Germain nas duas últimas edições, sob o comando de seu técnico Luis Enrique.

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