Dupla do Cerro Porteño é oferecida ao Vasco no mercado da bola

Alexis Duarte e Robert Morales foram oferecidos ao clube do Rio de Janeiro na atual janela de transferências

Um grupo de empresários procurou a diretoria do Vasco a fim de oferecer dois jogadores do Cerro Porteño, do Paraguai. O zagueiro Alexis Duarte e o atacante Robert Morales foram sugeridos ao diretor de futebol Paulo Bracks, como soube a GOAL.

Os dois jogadores têm interesse em atuar no futebol brasileiro há algum tempo e já foram oferecidos a outros clubes do país. Os vascaínos ainda avaliam a possibilidade de investimento na dupla.

O Cerro Porteño pede US$ 4,5 milhões (R$ 23,25 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos de Alexis Duarte, de 22 anos. Ele pleiteia receber um salário dentro dos padrões do clube atualmente: US$ 60 mil (R$ 310 mil) por mês.

A pedida por Robert Morales, de 23 anos, é inferior: US$ 3,5 milhões (R$ 18 milhões) por 80% dos direitos econômicos. O jogador quer salário idêntico ao do colega de time para deixar o futebol paraguaio.

A 777 Partners, empresa que administra o clube carioca, ainda avalia a possibilidade de investimento nas duas contratações e não as descarta nesta janela de transferências.

Os dois atletas são justamente para posições que o Vasco já contratou no atual mercado da bola. O clube acertou as chegadas de Léo Pelé, ex-São Paulo, por US$ 3 milhões e Pedro Raul, ex-Botafogo, por US$ 2 milhões.