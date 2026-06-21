Dumfries: Não vou responder às perguntas do Real Madrid

O holandês Denzel Dumfries, lateral da seleção holandesa e do Inter de Milão, se recusou a comentar sobre seu futuro ou sobre qualquer possível transferência para o Real Madrid, afirmando que seu foco está totalmente voltado, no momento, para a Copa do Mundo de 2026.

Várias reportagens afirmaram que o Real Madrid acionou a cláusula de rescisão do contrato de Denzel Dumfries com o Inter de Milão e que ele se transferirá oficialmente para o time madrilenho após a Copa do Mundo.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Dumfries foi um dos destaques da seleção holandesa após a vitória esmagadora sobre a Suécia, partida em que continuou a apresentar um desempenho excepcional tanto no ataque quanto na defesa, tendo dado duas assistências, tudo isso sob o olhar atento do Real Madrid.

Quando questionado sobre seu possível impacto no estilo de jogo da equipe e em seu desempenho durante a partida, Dumfries destacou a importância do trabalho coletivo e do plano tático, afirmando: “Sabemos como encontrar os espaços, e acho que todos os gols foram fantásticos. Sim, isso é resultado do nosso plano”.

Domfries explicou que a seleção recuou um pouco no segundo tempo para manter a vantagem, acrescentando: “Fechamos um pouco mais os espaços, porque o placar estava a nosso favor”, ao falar sobre o desempenho de sua seleção.

O jogador holandês se recusou a entrar em especulações relacionadas ao Real Madrid quando questionado sobre o clube espanhol, e disse: “Não vou responder à pergunta sobre o Madrid”, encerrando assim a discussão sobre seu possível futuro no clube real.

O jornal espanhol concluiu observando que, no momento, Dumfries prefere se concentrar totalmente em sua trajetória com a Holanda na Copa do Mundo.