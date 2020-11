Eleição no Corinthians: quem será o novo presidente do clube?

Andrés Sanchez vai deixar o clube no fim de 2020, e novo presidente irá assumir apenas no dia 4 de janeiro

Os sócios do foram ao Parque São Jorge neste sábado (28) para escolherem o novo presidente do clube e mais 200 conselheiros para os próximos três anos. A votação ocorreu das 9h às 17h (de Brasília), e agora os torcedores aguardam o resultado final.

Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e Mário Gobbi. Um desses nomes sucederá Andrés Sanchez, que já declarou que vai deixar o dia a dia corintiano no fim de 2020.

Quem são os candidatos?

Renovação & Transparência, de Duílio e Andrés - está no poder desde 2007: Andrés Sanchez (duas vezes), Mário Gobbi, Roberto de Andrade e Andrés Sanchez (mais uma vez). Duílio chega como o principal favorito.

Duílio, de 45 anos, é empresário e foi diretor de futebol do Corinthians até novembro. Ele iniciou a sua vida no clube em 2009, quando foi diretor cultural. Depois, tornou-se diretor adjunto em 2011, deixando o cargo em 2014. Retornou ao clube em 2018 e ficou por três anos como diretor de futebol

"O Andrés acertou muito, mudou o clube. Trouxe o Ronaldo, construiu o estádio, fez o CT do profissional, da base, foi campeão de tudo. O Mário Gobbi disse que não entende de futebol, não entende, colocou na minha conta as contratações do time, mas não o que ganhamos na época do time que ele presidia, que ele não frequentava e ganhamos tudo. É um grupo. O Andrés fez tudo pelo Corinthians, é o maior presidente da história, mas passou, agora temos que renovar, cuidar da gestão. Eu vou fazer uma transformação na administração do clube, para aproveitarmos deste mundo novo, de comunicação, de mídias diferentes, para trazer os melhores resultados. O que ele não fez, por não ser o momento, é a administração moderna, nova, aliada com o que o mundo faz hoje nas empresas. ", disse, em entrevista ao GE.

Movimento Corinthians Grande, de Gobbi - foi presidente entre 2012 e 2015, era um aliado político de Andrés e pertencia ao grupo Renovação & Transparência. No entanto, por divergências sobre os rumos que o clube está tomando e pelo caos financeiro, ele decidiu voltar para tentar a presidência.

Gobbi, de 59 anos, é delegado de polícia e vai se aposentar no fim do ano. Ele ocupou o cargo de diretor de futebol entre 2008 e 2011. No ano seguinte, foi elente e comandou o clube entre 2012 e 2015.

"Temos que resgatar a marca Corinthians, a credibilidade e a boa fé. O que nós faremos se vencermos é uma auditoria com uma das quatro maiores do mundo. Isso sai em cem dias. Aí teremos um mapa dos excessos de gastos que o Corinthians tem, onde e quanto devemos cortar.", falou Gobbi.

Augusto Melo, de 54 anos, é aposentado e corre por fora. Ele já foi assessor das categorias de base do Corinthians entre 2015 e 2016.

"75% da Arena será para o povo, que terá uma média de preço popular. Já os outros 25%, na parte Oeste, é para quem quer um conforto maior. O ingresso desse setor também será mais barato.", disse Augusto sobre o preço dos ingressos, em entrevista ao GE.