O ex-jogador francês Christophe Dugarry se recusou a atribuir a Kylian Mbappé, estrela da seleção dos “Galo”, a responsabilidade pelo fracasso do Real Madrid, e defende que, se se quiser criticar o capitão da seleção de seu país, as críticas devem recair sobre Jude Bellingham e Vinícius Júnior

Isso ocorre antes do tão aguardado confronto entre a seleção da França e a Espanha nesta noite, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, no Texas.

A Copa do Mundo de Kylian Mbappé não foi comum, já que o capitão da seleção francesa brilhou no torneio e hoje representa uma grande preocupação para a Espanha antes do confronto nas semifinais. Por isso, sua temporada no Real Madrid foi discutida no programa “Rothen s’enflamme”, do canal francês RMC.

Lá, Christophe Dugarry, campeão da Copa do Mundo de 1998, atacou os críticos de Mbappé e descreveu suas críticas como “injustificadas”, exortando o Real Madrid a rever seus problemas internos.

Dugarry disse: “Eles são idiotas. Não sei se quem fala sobre Mbappé assiste aos jogos de verdade. É inaceitável dizer, sobre um jogador que marcou 42 gols em 44 partidas, que o Real Madrid não ganhou nenhum título por causa dele”.

E acrescentou: “É natural exigirmos mais do jogador, mas o que significa ‘dar o melhor’ depois de 42 gols em 44 partidas? Se os espanhóis querem criticar Mbappé, devem criticar Bellingham, Vinícius e todos os jogadores que apresentam um desempenho melhor nas seleções. Se o desempenho de todos eles é melhor nas seleções, então o problema está no Real Madrid”.

Dugari continuou: “Acho que o Real Madrid está passando por um período de declínio, e o problema não é o Mbappé. Ele sempre pode dar o melhor de si, e concordo que seu comportamento precisa melhorar; ele precisa assumir uma postura mais de líder, mas talvez também precise de um pouco de tempo”.