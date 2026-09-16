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Levante UD v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

Duelo de LaLiga entre Levante e Athletic Club é adiado no último instante

Levante x Athletic Bilbao
Levante
Athletic Bilbao
La Liga

O duelo de LaLiga entre Levante e Athletic Club foi adiado de última hora na noite de quarta-feira. Isso tem relação com a chuva extrema em Valência.

A partida entre as duas equipes começaria às 21h30. As duas equipes entraram “normalmente” em campo para o aquecimento, mas então começou a chover cada vez mais forte.

Em pouco tempo, o gramado ficou tomado por poças. Nas imagens, é possível ver que até o túnel dos jogadores estava debaixo d’água por volta das 21h30.

Por isso, a arbitragem, em consulta com a organização da competição, decidiu adiar a partida. Ainda não se sabe quando o duelo será remarcado.

O serviço meteorológico da Espanha já havia anunciado para hoje alerta laranja para a região de Valência. Também nas próximas horas, a tendência é que continue chovendo bastante na cidade e nos arredores.

La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
La Liga
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Villarreal
VIL
Levante crest
Levante
LEV

O Levante ocupa atualmente a 14ª colocação em LaLiga, com cinco pontos após cinco jogos. Na temporada passada, o clube escapou por pouco do rebaixamento.

O Athletic, que terminou a temporada passada em 12º lugar, está atualmente um pouco acima em LaLiga: na nona posição. O clube basco tem sete pontos.

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