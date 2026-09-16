Duelo de LaLiga entre Levante e Athletic Club é adiado no último instante

O duelo de LaLiga entre Levante e Athletic Club foi adiado de última hora na noite de quarta-feira. Isso tem relação com a chuva extrema em Valência.

A partida entre as duas equipes começaria às 21h30. As duas equipes entraram “normalmente” em campo para o aquecimento, mas então começou a chover cada vez mais forte.

Em pouco tempo, o gramado ficou tomado por poças. Nas imagens, é possível ver que até o túnel dos jogadores estava debaixo d’água por volta das 21h30.

Por isso, a arbitragem, em consulta com a organização da competição, decidiu adiar a partida. Ainda não se sabe quando o duelo será remarcado.

O serviço meteorológico da Espanha já havia anunciado para hoje alerta laranja para a região de Valência. Também nas próximas horas, a tendência é que continue chovendo bastante na cidade e nos arredores.

O Levante ocupa atualmente a 14ª colocação em LaLiga, com cinco pontos após cinco jogos. Na temporada passada, o clube escapou por pouco do rebaixamento.

O Athletic, que terminou a temporada passada em 12º lugar, está atualmente um pouco acima em LaLiga: na nona posição. O clube basco tem sete pontos.