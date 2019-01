Dudu renova contrato com o Palmeiras até 2023

Craque do último Brasileirão e ídolo da torcida, camisa 7 acertou novo vínculo com o Verdão neste sábado (19)

Principal jogador do Palmeiras na conquista do decacampeonato Brasileiro e ídolo da torcida, o meia-atacante Dudu acertou neste sábado (19) sua renovação de contrato com o Verdão até 2023. A Goal Brasil apurou que o jogador acertou os detalhes e assinou o novo vínculo nesta manhã com duração até 2023.

Logo após a publicação da notícia, o Palmeiras confirmou em seu site oficial a informação.

“Estou muito feliz. Sempre disse que me sinto em casa no Palmeiras e que minha família aprendeu a amar esse clube. Hoje é mais um dia marcante pra mim. Sou um cara privilegiado e muito honrado em poder representar o Maior Campeão do Brasil. Aos palmeirenses, queria agradecer por todo esse carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Podem ter certeza de que seguirei me dedicando de corpo e alma e continuarei representando cada um de vocês dentro de campo”, afirmou o camisa 7 ao site oficial do Verdão.



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

Desde 2015 no Palmeiras, Dudu já disputou 228 jogos, marcou 55 gols, deu 56 assistências e conquistou três títulos: Copa do Brasil de 2015 e Brasileirão de 2016 e 2018, sendo protagonista em todos eles.

Além disso, o meia-atacante coleciona inúmeras marcas importantes, dentre elas, a de artilheiro do clube neste século e a de maior goleador do Allianz Parque, com 27 tentos.