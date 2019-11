Quem é Dyego Coelho, o técnico interino que substituiu Carille no Corinthians?

Ex-jogador do clube é técnico do sub-20 do Timão e aposta em um estilo de jogo mais ofensivo

Desde a demissão de Fábio Carille do , após a goleada para o , no último domingo (03), o vem cogitando novos treinadores para o cargo vago. A principal opção é o técnico do Athletico Paranaense, Tiago Nunes. Porém, enquanto o acerto oficial não é feito, a equipe paulista contará com o comando de Dyego Coelho.

Dyego Rocha Coelho, de 36 anos, é um ex-jogador de futebol, com passagens pelo próprio Corinthians (onde atuou de 2003 a 2009, sendo campeão paulista e brasileiro), além disso, passou pelo , e Guaratinguetá. Ele chegou a fazer um jogo pela seleção brasileira, em 2003.

Desde que pendurou as chuteiras, no Atlético Sorocaba, em 2014, Coelho começou sua carreira como treinador. Treinou a equipe sub-20 do Corinthians e foi assistente no na mesma categoria.

Coelho é conhecido pelo estilo ofensivo de jogo, que vem implantando nas categorias de base do Corinthians. Adepto da marcação pressão no campo do adversário, Coelho é visto como um professor extremamente exigente. Tanto que em seu primeiro treino com a equipe profissional, de acordo com a Gazeta Esportiva, a quantidade de "duras" e "berros" com os jogadores chamou a atenção.

A indicação de Coelho ao time principal parece apontar para um desejo da diretoria corintiana de renovar e transformar o estilo de jogo do clube. O Timão, após a passagem de Mano Menezes, Tite e Carille ficou marcado por um estilo de jogo reativo, em que o contra-ataque é uma arma fundamental, e não a imposição de jogo.

Com Coelho, a Fiel deve esperar um Corinthians mais para frente, mais ousado e com a bola nos pés. Na base do time da zona leste de , Coelho soma 108 partidas, com 58 vitórias, 30 empates e 20 derrotas.

O novo treinador terá seu primeiro desafio na quarta-feira (06), quando o Alvinegro recebe o , de Rogério Ceni, na Arena Corinthians, às 19h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão.