Dudu agradece apoio da torcida do Palmeiras após retorno ao Nubank Parque

O reencontro entre Dudu e a torcida do Palmeiras foi marcado por emoção e reconhecimento. De volta ao Nubank Parque no último domingo (26), o atacante do Atlético-MG recebeu manifestações de carinho dos palmeirenses antes da partida contra o Verdão, pela 20ª rodada do Brasileirão, e fez questão de agradecer o apoio recebido após a partida.

Mesmo defendendo atualmente o Atlético-MG, Dudu foi homenageado pelos torcedores do Palmeiras, que relembraram a trajetória vitoriosa do camisa 7 no clube. Antes da bola rolar, uma organizada do Verdão gritou o nome do atacante, que também foi visto confraternizando com mascotes palmeirenses no gramado. O jogador ficou no banco de reservas durante o confronto e não entrou em campo na vitória do time mineiro por 2 a 1.

Nesta segunda-feira (27), Dudu publicou uma mensagem direcionada à torcida do Palmeiras e destacou a emoção pelo reconhecimento recebido no estádio. O atacante ressaltou o carinho que ainda mantém pelo clube e pelas pessoas que fizeram parte da sua trajetória ao longo de uma década.

"Quando entrei em campo e ouvi o pessoal gritando meu nome, fiquei muito feliz, orgulhoso e emocionado, pois aquela manifestação mostra que o torcedor ainda tem carinho e respeito por mim, da mesma maneira que eu tenho um enorme amor e carinho por eles e pelo clube".

Dudu também fez questão de reforçar o respeito pelo Atlético-MG, atual equipe que defende, e afirmou que continuará honrando a camisa do clube mineiro. Para ele, a homenagem recebida no estádio mostrou que a relação construída com os palmeirenses ultrapassa os resultados dentro de campo.

"Hoje, defendo o Galo, sou muito grato pela confiança que depositam em mim e sempre vou respeitar o Atlético, a torcida e lutar pela instituição diariamente até o último dia do meu contrato".

O atacante viveu uma passagem histórica pelo Palmeiras. Ao longo de duas passagens pelo clube, Dudu disputou 462 partidas, marcou 88 gols, distribuiu 102 assistências e conquistou 12 títulos, tornando-se um dos principais ídolos da história recente do Verdão.

A trajetória, porém, também teve momentos de desgaste. Após retornar de uma grave lesão no joelho direito, em 2024, Dudu perdeu espaço na equipe e protagonizou uma polêmica envolvendo uma negociação com o Cruzeiro. O acordo chegou a ser anunciado pelo clube mineiro com o aval do Palmeiras, mas o atacante voltou atrás e desistiu da transferência.

Mesmo permanecendo no elenco naquele momento, a relação com a diretoria ficou abalada. A presidente Leila Pereira declarou publicamente que entendia que o ciclo do jogador no Palmeiras havia chegado ao fim. A partir de junho de 2024, Dudu entrou em campo 19 vezes pelo clube, sendo titular em apenas quatro oportunidades, antes de ter sua rescisão contratual oficializada em dezembro daquele ano.

Após uma passagem inicial pelo Cruzeiro, o atacante foi anunciado pelo Atlético-MG em maio de 2025. Nesta temporada, Dudu disputou 28 jogos pelo Galo, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Apesar da saída conturbada, o retorno ao estádio do Palmeiras mostrou que o vínculo entre Dudu e a torcida permanece forte. O jogador destacou os laços criados durante os anos no clube e revelou ter recebido mensagens de carinho de funcionários e torcedores.

"Atuei 10 anos pelo clube e quem me conhece sabe o que sinto a respeito do Palmeiras e que sou muito grato por tudo que vivi por lá, tanto dentro como fora de campo. Ontem, pude sentir, mais uma vez, como o meu trabalho e a minha dedicação foram importantes na vida de algumas pessoas".

O atacante encerrou a mensagem agradecendo pelo reconhecimento e ressaltando que momentos como esse mostram que o futebol vai além das rivalidades.

"Nada disso impediu uma torcida tão exigente de aplaudir um 'adversário'. Coisas desse tipo nos provam que nosso esporte não é só futebol, nunca será".