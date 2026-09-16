Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, em caso de permanência do Espanyol na divisão e de pelo menos 20 partidas de Zaragoza na liga, com no mínimo 45 minutos em cada uma, entra em vigor uma obrigação de compra. Ela deve ser de oito milhões de euros. Nesse caso, Zaragoza receberia automaticamente um contrato até 2032.

O Espanyol teve um início de temporada sólido e ocupa a oitava colocação após seis rodadas. A vantagem para a zona de rebaixamento já é de quatro pontos. Zaragoza, porém, até aqui ainda não foi titular nenhuma vez e entrou em campo apenas três vezes saindo do banco, uma delas no intervalo, o que bastou para uma atuação de mais de 45 minutos.

Quanto o Bayern de Munique pagou por Bryan Zaragoza?

O ponta esquerda de 1,64 metro havia se transferido do Granada para o Bayern de Munique em 2024 por 17 milhões de euros. Os bávaros pagaram inicialmente quatro milhões por um empréstimo de meio ano e 13 milhões pela transferência definitiva na sequência.

Zaragoza, porém, nunca se firmou no Bayern de Munique. Depois de apenas sete partidas pelo clube bávaro, ele já se despediu novamente. Na sequência, vieram empréstimos para o CA Osasuna, o Celta de Vigo e, no segundo turno da temporada passada, para a Roma. Pelos italianos, ele esteve em campo por decepcionantes 191 minutos no total.

Neste verão, o Bayern de Munique na verdade queria vender o espanhol de 25 anos a qualquer custo, apesar de ele ter contrato até 2029. Como, porém, não apareceu nenhum interessado, ele se transferiu por empréstimo para o Espanyol pouco antes do fim da janela de transferências.

O diretor esportivo Christoph Freund disse na despedida: "Bryan acumulou experiências diferentes nas suas várias passagens nos últimos dois anos. Agora, ele deve seguir evoluindo em seu ambiente familiar da LaLiga."