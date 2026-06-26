Driessen teme perder a vaga de titular na seleção holandesa contra o Marrocos

Valentijn Driessen teme pela vaga de titular de Donyell Malen na seleção holandesa. O chefe do jornal *De Telegraaf* não ficou nada impressionado com a atuação do ponta na partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Tunísia, vencida por 1 a 3.

O fato de Malen ter participado de dois dos três gols da Holanda não significa muito para Driessen. “E aí você acha que ele vai conseguir, mas falta o desfecho. Malen fez duas boas jogadas e, nessas ocasiões, deveria ter chutado. Mas não foi o que ele fez”, suspira o analista da seleção holandesa no programa Kick-Off.

Na opinião dele, Malen está realmente se perdendo na linha de ataque da seleção holandesa. “Ele não parava de driblar. E, em determinado momento, você acaba até passando direto pela trave”, comentou Driessen, observando de vez em quando com grande surpresa a atuação do ponta contra a Tunísia.

“É por isso que os treinadores gostam de ter alguém com o pé esquerdo na direita e alguém com o pé direito na esquerda. Assim, você pode cortar para dentro e chutar com o seu pé dominante”, afirma Driessen, que viu Malen ser substituído prematuramente pelo técnico Ronald Koeman.

Driessen está muito mais impressionado na Copa do Mundo com Crysencio Summerville e Brian Brobbey, que já marcaram gols pela Seleção Holandesa. Por isso, ele espera que Malen não seja titular contra o Marrocos. “Nesse caso, Malen vai para o banco.”

A Holanda enfrenta o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo começa na madrugada de segunda para terça-feira, às 03h, e o Monterrey, no México, será o palco desse interessante confronto.

Koeman indicou, aliás, que Summerville começou no banco contra a Tunísia devido ao cartão amarelo recebido anteriormente e ao risco de suspensão. O ponta ainda teve tempo de jogo como reserva, concedido pelo técnico da seleção.