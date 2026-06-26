Driessen percebe desarmonia na defesa da seleção holandesa

Jan Paul van Hecke marcou contra a Tunísia seu primeiro gol com a camisa da seleção holandesa. Apesar disso, Valentijn Driessen mostra-se crítico em relação ao zagueiro central da Oranje na análise pós-jogo da vitória por 1 a 3 em solo americano.

“Van Hecke mais uma vez não me impressionou na defesa”, suspira Driessen no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf. “Ele está um pouco instável.”

O acompanhante assíduo da Seleção Holandesa na Copa do Mundo é bem mais brando com o parceiro de defesa Virgil van Dijk. “Ele se saiu um pouco melhor. Embora tenha tido um momento em que uma bola foi cruzada e passou voando por cima do pé dele. Contra a Tunísia, ainda dá para aceitar. Mas contra o Marrocos, isso simplesmente não pode acontecer”, adverte o capitão da Seleção Holandesa.

Driessen continua sua análise sobre os erros cometidos pelos jogadores da Seleção Holandesa. “Koeman sempre fala sobre isso, e Reijnders também. Sobre a coordenação e o foco que precisam estar presentes durante os 90 minutos. Mas é claro que há momentos de descuido e erros são cometidos. Mas tudo isso é tão bobo. Que eu penso: estamos jogando contra a Tunísia, rapazes. Desleixo, eu acho.”

“Depois do 1 a 2, a Tunísia parte para cima e volta a ser perigosa. Então é só partir para cima e garantir que esses caras não consigam se tornar perigosos. Mantenham a iniciativa total e sejam dominantes. Façam com que eles não entrem no jogo e não tenham chances. Que, basicamente, neutralizem a Tunísia. Sem que vocês tenham problemas. Mas a seleção holandesa acabou tendo problemas”, afirmou Driessen, crítico e preocupado.

Van Hecke marcou o 1 a 3 para a Oranje após o intervalo, com um cabeceio, uma vantagem que depois não foi mais ameaçada pela equipe de Ronald Koeman. Brian Brobbey conseguiu marcar pela terceira vez neste Mundial, fazendo com que a Holanda continue na fase final nas oitavas de final, com o Marrocos como adversário.

Aliás, o zagueiro da Seleção Holandesa recebeu do site Voetbalzone uma nota 7,5 por sua atuação em Kansas City. Com isso, Van Hecke foi o jogador da seleção com a nota mais alta entre todos os jogadores.