Driessen: “Isso indica que a KNVB não o vê como técnico da seleção holandesa”

A KNVB está empenhada em apresentar rapidamente um sucessor para Ronald Koeman como técnico da seleção holandesa. Um dia após a eliminação na Copa do Mundo contra o Marrocos, o técnico de 63 anos decidiu deixar o cargo. A grande questão agora é quem deve sucedê-lo.

Arne Slot, Erik ten Hag, Michael Reiziger, Sarina Wiegman e Peter Bosz são nomes que surgiram nas últimas 24 horas. Na opinião de Valentijn Driessen, Bosz teria sido um excelente técnico para a Seleção Holandesa.

“Governar é prever o futuro. Ele é um ícone da escola de futebol holandesa. E então eu penso: o que mais se poderia querer? Por isso, continuo achando muito triste que a KNVB não tenha entrado em contato com ele em janeiro”, diz o chefe de futebol do De Telegraaf no podcast Kick-Off do jornal matutino.

No início deste ano, Bosz adiou deliberadamente a renovação de seu contrato com o PSV, na esperança de que a KNVB o procurasse para, eventualmente, suceder Koeman na Seleção Holandesa. No entanto, o técnico do PSV não foi abordado e, em seguida, renovou seu contrato em Eindhoven até meados de 2028.

Segundo o especialista em PSV Jeroen Kapteijns, não é um cenário realista que Bosz venha a ser tirado de Eindhoven. “Se você negociou por dez meses com o PSV, agora tem um contrato de dois anos e acabou de começar a preparação, o PSV não vai ganhar nada se deixá-lo ir. Não consigo imaginar que o PSV concordaria com isso.”

O colega Mike Verweij, no entanto, tem uma opinião diferente. “Se o PSV achar que Peter Bosz trouxe muitas conquistas para o clube e também perceber que ele almeja o cargo de técnico da seleção... Peter Bosz definitivamente não é do tipo que vai simplesmente jogar a toalha, que fique claro. Mas se perceberem que ele está triste aqui porque preferia estar em Zeist e tiverem em Arne Slot uma alternativa muito boa à disposição, podem deixar o Bosz seguir para Zeist pelo tapete vermelho.”

Driessen, por outro lado, tem a impressão de que Bosz não é uma opção para a KNVB como sucessor de Koeman. “Acho que eles simplesmente não o veem como uma opção. Caso contrário, teriam dito em janeiro: ‘Peter, não sabemos como estão as coisas com Ronald Koeman, mas você é um candidato para nós.’ Portanto, acho que eles simplesmente não o veem como uma opção.”

Driessen ouve com frequência que Bosz é rotulado como um “técnico de transição”, mas, segundo ele, isso não pode ser o motivo para não contratá-lo como técnico da seleção. “Bosz colocou o PSV nos trilhos em sua primeira temporada tão rapidamente quanto Arne Slot fez com o Feyenoord. Naquela época, eles jogavam um futebol simplesmente fantástico.”