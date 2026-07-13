Driessen insta a KNVB a ligar para esse treinador o mais rápido possível

Valentijn Driessen, no jornal *De Telegraaf*, dá uma nota insatisfatória à KNVB após o fracasso da seleção holandesa na Copa do Mundo. Além disso, o editor de futebol defende a nomeação de Arne Slot como novo técnico da seleção holandesa.

“Ser campeão mundial ou chegar às semifinais eram metas irrealistas, tendo a França como adversária nas quartas de final. Não chegar nem perto disso foi um desempenho inaceitável”, avalia Driessen em seu artigo publicado na segunda-feira.

O analista da seleção holandesa critica duramente a diretora-geral Marianne van Leeuwen e o diretor de futebol de alto nível Nigel de Jong, da KNVB. “Eles vão agora, juntamente com Clarence Seedorf, na qualidade de comissário da KNVB, nomear um novo técnico da Seleção Holandesa. Embora tenham avaliado de forma totalmente equivocada as relações de força na Copa do Mundo em relação à Seleção Holandesa, juntamente com Koeman e seus jogadores, o padrão para a sucessão de Koeman deve ser estabelecido no nível mais alto possível.”

Driessen incentiva De Jong a entrar em contato com Slot o mais rápido possível. “Ele é o melhor candidato imaginável e, além disso, possui passaporte holandês. Apenas os acordos financeiros de milhões entre Slot e o Liverpool, firmados quando ele foi demitido em maio, poderiam constituir um obstáculo hipotético.”

Slot parece ser o candidato ideal, sobretudo porque Peter Bosz e Erik ten Hag não querem assumir o cargo na KNVB. “Slot mantém os lábios bem fechados sobre o assunto. O que, para um grande comunicador como Slot, é bastante revelador. Ele entrou em contato com quase todos os meios de comunicação, diretamente ou pelo WhatsApp, e se recusou a fechar as portas para a Seleção Holandesa em qualquer lugar.”

Por fim, Driessen explica por que o técnico demitido do Liverpool é o sucessor ideal de Ronald Koeman. “Slot consegue obter resultados em pouco tempo com o elenco atual e, ao mesmo tempo, conduzir bem o processo a longo prazo. Qualidades essenciais para continuar a selecionar jogadores para a Seleção Holandesa.”