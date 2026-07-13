Driessen está extremamente incomodado com o técnico na Copa do Mundo: “Um maluco, um desequilibrado”

Valentijn Driessen não poupa críticas a Thomas Tuchel no programa “Kick-Off”, do jornal De Telegraaf. O técnico da seleção inglesa às vezes se comporta como um louco à beira do campo, segundo o que é dito no podcast.

“Um louco, um desequilibrado à beira do campo. Não é normal”, diz Driessen, olhando com espanto para o técnico alemão. “Você acha que consegue motivar seus jogadores assim?”

“E eu consigo imaginar que, como jogador, com um calor de matar e alta umidade, depois de ter derrotado a Noruega, você não esteja nem aí para o Tuchel vir te dar uma lição. Enquanto ele próprio fica gritando como um louco à beira do campo.” Driessen se refere, assim, às declarações de Tuchel de que a Inglaterra havia jogado mal contra a Noruega, apesar da vitória por 1 a 2.

Jude Bellingham, em entrevista à ITV, não gostou das palavras do técnico da seleção. O meio-campista enfatizou que, no calor escaldante de Miami, foi muito difícil jogar contra os craques da Noruega.

“Em alguns momentos de um torneio, o que importa não é a beleza do jogo, mas sim chegar à semifinal. Na minha opinião, Bellingham deu uma pequena contribuição para isso”, diz Mike Verweij, referindo-se aos dois gols de Bellingham contra a Noruega. “Então, comporte-se normalmente como técnico.”

“Mas esse cara não consegue”, acrescenta Driessen. “Esse cara realmente não consegue agir normalmente. E Tuchel tinha um histórico com Bellingham. Pois ele nem queria levá-lo. Porque ele não estava rendendo o suficiente no Real Madrid. E seu comportamento em campo estava abaixo de qualquer padrão.”

Tuchel levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo, com a Argentina como adversária. Na outra semifinal, França e Espanha se enfrentam.