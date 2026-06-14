Driessen comenta se o Marrocos chegará à final da Copa do Mundo

Valentijn Driessen está impressionado com o Marrocos, que na madrugada de sábado para domingo quase não enfrentou dificuldades contra o Brasil e conquistou um merecido empate (1 a 1). No entanto, apesar de toda a euforia, chegar à final é uma meta ambiciosa demais, prevê o chefe da seção de futebol do De Telegraaf no podcast Kick-Off.

“No primeiro tempo, achei que o Marrocos jogou muito bem. Mas, sim, é o primeiro jogo. Portanto, não há muito o que dizer sobre isso”, Driessen ainda precisa ver como Ismael Saibari, do PSV, e seus companheiros se sairão nos demais jogos da fase de grupos.

Driessen ouviu Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, expressar recentemente a esperança de que o Marrocos conquiste o título mundial. “Ele provavelmente mal tem os outros países em mente. Talvez isso tenha algo a ver com sua origem”, referindo-se ao fato de Mamdani ter nascido em Uganda.

“Mas acho que o Marrocos não vai chegar à final. No entanto, é um país com o qual teremos que contar nos próximos 100 anos como potência do futebol. Pois é realmente um país de futebol. De lá vêm grandes talentos. E também cada vez mais jogadores que sabem atuar em equipe”, Driessen tem grande admiração pelo Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022 no Catar. “E não é à toa que há muitos talentos marroquinos na Eredivisie.”

O colega Mike Verweij volta a atenção para a Ligue 1, a primeira divisão da França. “O que foi iniciado lá há anos. Lá, as pessoas começaram a procurar grandes talentos marroquinos na Europa. O que o Suriname e Curaçao também começaram a fazer um pouco de cara para a Copa do Mundo.”

“Só que, no caso do Marrocos, também houve um investimento muito estruturado na formação de jovens”, salienta Verweij em sua análise sobre a seleção marroquina. “Existem todo tipo de academias de futebol. E isso está realmente dando frutos. Então, é muito bom ver isso. E da última vez eles chegaram às semifinais.”

O Marrocos retoma a Copa do Mundo no sábado contra a Escócia, que estreou no torneio com uma vitória apertada por 0 a 1 sobre o Haiti. Este último país será o adversário da seleção do técnico Mohamed Ouahbi no dia 25 de junho.