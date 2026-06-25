É bem provável que a seleção holandesa enfrente o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Valentijn Driessen sabe que esse confronto será muito emocionante, caso a Oranje realmente termine em primeiro lugar no Grupo F.

“Espero que seja Holanda x Marrocos. Parece-me um jogo incrível”, disse Driessen na quinta-feira no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf. “Com toda a emoção envolvida. E os jogadores que conhecemos, seja do nosso próprio campeonato, da Bélgica ou das competições internacionais. Todos são bons jogadores.”

“A Holanda e o Marrocos também se enfrentaram na Copa do Mundo de 1994”, lembra Driessen, referindo-se à vitória da Seleção Holandesa por 2 a 1, há mais de três décadas. “A demografia mudou bastante nos últimos 32 anos. Temos uma comunidade marroquina muito maior. Com muitos bons jogadores de futebol, que também chegaram à Eredivisie.”

“E então é legal se medir contra um adversário assim em um torneio tão importante. Independentemente dos problemas que os prefeitos das grandes cidades prevêem que virão. Eles talvez pensem com grande apreensão: aonde tudo isso vai levar?”, o observador da Seleção Holandesa não descarta de antemão a possibilidade de distúrbios antes, durante e depois do jogo Holanda x Marrocos.

“Mas, do ponto de vista esportivo, estou realmente ansioso por esse confronto”, reitera Driessen, que viu o Marrocos terminar em segundo lugar no Grupo C após a vitória por 4 a 2 sobre o Haiti. O Brasil segue na Copa do Mundo como líder do grupo após a vitória fácil por 3 a 0 sobre a fraca Escócia.

Caso a seleção holandesa e o Marrocos realmente se enfrentem nas oitavas de final, a partida acontecerá na madrugada de segunda para terça-feira. O pontapé inicial está marcado para as 03h, horário da Holanda. O jogo será disputado em Monterrey, no México.