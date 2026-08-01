Kennet Eichhorn terá de adiar por tempo indeterminado sua estreia pelo Bayer Leverkusen. O grande talento (17) se transferiu neste verão para a BayArena, onde agora foi diagnosticado com um distúrbio metabólico.

"O Bayer Leverkusen terá de ficar sem Kennet Eichhorn por enquanto", escreveu o clube por meio dos canais oficiais. "Após exames médicos especializados, foi diagnosticado no novo reforço vindo de Berlim um distúrbio metabólico que exige tratamento."

"Isso foi precedido por sobrecarga física excessiva e perda de peso, em parte como consequência de uma doença gastrointestinal. O jogador de 17 anos passará em breve, em acordo com o Bayer, por um tratamento em uma instituição médica especializada."

O diretor esportivo Simon Rolfes acrescentou: "Depois disso, seguirá um programa de reabilitação. Kennet está no início do que esperamos que seja uma carreira muito longa no mais alto nível. Vamos apoiá-lo da melhor maneira possível nisso."

"O importante nesta fase é que tomamos as medidas certas para sua recuperação e que Kennet receba o tempo e a tranquilidade de que precisa para seu tratamento, sem qualquer pressão", afirmou Rolfes.

Eichhorn é considerado um dos maiores talentos da Alemanha. Na temporada passada, no Hertha BSC, ele se tornou o jogador, titular e artilheiro mais jovem da 2. Bundesliga. Ele estreou na segunda rodada da última temporada, com 16 anos e 14 dias, diante de cerca de 60 mil torcedores em Berlim, na 2. Bundesliga.

O volante disputou até hoje dezenove partidas no mais alto nível. Neste verão, fez uma transferência de destaque para o Leverkusen, que pagou nove milhões de euros ao Hertha. Eichhorn ainda não entrou em campo na pré-temporada, e agora ficou claro o motivo.