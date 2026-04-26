Drama para Justin Bijlow: goleiro sai de campo lesionado contra o Genoa

Justin Bijlow foi substituído no intervalo da partida da Série A entre Genoa e Como, na tarde de domingo. Ainda não se sabe exatamente o que o goleiro sofreu.

No início do segundo tempo, ficou claro que Bijlow havia ficado no vestiário do Genoa. A mídia italiana informa que ele estava com problemas físicos, mas não está totalmente claro o que exatamente está acontecendo.

Também para o comentarista da Ziggo Sport, Albert Mantingh, o fato de Bijlow ter ficado no vestiário foi uma surpresa. “Ah, não, não pode ser”, disse ele ao ver seu substituto, Nicola Leali.

“Não pode ser. Será que Justin Bijlow se lesionou de novo? Pois parece que Leali vai substituí-lo. O goleiro frágil, que jogou tão bem nas últimas semanas, parece ter que sair de campo com mais uma lesão. Não pode ser, né?”, disse Mantingh.

Bijlow vem lutando contra lesões ao longo de toda a sua carreira. Por causa disso, ele perdeu muitos jogos do Feyenoord, clube pelo qual estava sob contrato até o inverno passado.

Em janeiro, o goleiro de 28 anos foi transferido para o Genoa. Lá, ele defendeu o gol pela décima terceira vez no domingo. Até agora, ele não sofreu gols em três partidas.

No momento da substituição de Bijlow, o Genoa perdia por 0 a 1 para o Como, devido a um gol do ex-jogador do FC Utrecht, Anastasios Douvikas. No segundo tempo, com Leali já no gol, Assane Diao fez o 0 a 2.