Dragi parabeniza os Faraós: “É esse o lugar que o Egito merece”

O comentarista esportivo argelino Hafiz Draji, estrela da rede “BeIN Sports”, parabenizou a seleção egípcia por ter chegado às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em sua história, descrevendo a conquista como “uma nova página na história do futebol egípcio e mundial”.

Draji escreveu em sua conta oficial no “Facebook”: “Os homens do Egito conseguiram e escreveram uma nova página com mérito e merecimento... 120 milhões de parabéns ao Egito e ao seu grande povo”, afirmando que a conquista é “fruto da fé, do trabalho e do espírito de luta que não conhece o impossível”.

O comentarista argelino acrescentou: “Este é o lugar que o Egito merece, e este é o lugar natural do futebol egípcio entre os grandes do mundo”, em referência ao direito dos Faraós de competir no cenário mundial.

Dragi elogiou a “determinação e a perseverança” demonstradas pela seleção egípcia, afirmando que “os sonhos se tornam realidade quando os homens acreditam neles”, antes de encerrar sua mensagem de parabéns com a frase “Mil parabéns ao Egito... e em frente na jornada da Copa do Mundo”.

Vale lembrar que a mensagem de parabéns de Draji teve ampla repercussão nas redes sociais, onde os seguidores a consideraram “um exemplo do espírito esportivo árabe”.