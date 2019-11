Douglas Costa como “camisa 10” da Juventus? Sarri pensa na mudança

Em alta com o novo treinador do clube, Douglas Costa pode aparecer em uma função: como o camisa 10 da equipe

Douglas Costa vem ganhando espaço na Juventus de Maurizio Sarri. Sob o comando do novo treinador, o brasileiro vem tendo minutos importantes e um espaço maior do que teve sob o comando de Massimiliano Allegri. No entanto, pode vir a ser essencial em uma função no mínimo diferente do habitual: como o camisa 10 da equipe.

Em entrevista a Sky Sports, Sarri admitiu que está pensando em contar com o brasileiro na função: "Bernadeschi é um velocista, mas não tem a aceleração para jogar no extremo do campo. Prefiro ele por dentro, função que Ramsey faz muito bem. No entanto, Douglas Costa seria sensacional fazendo isso se aprendesse um ou dois movimentos ofensivos."

Contra o Genoa, por exemplo, nos minutos finais da partida, Douglas Costa substituiu Bernadeschi e foi jogar por dentro, como o armador da equipe, o "1" do 4-3-1-2, esquema que Sarri está começando a utilizar na .

Assim, contra o Lokomotiv Moscou, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na partida que acontece nesta próxima quarta-feira, dia 06, às 14h55 (de Brasília), é possível que Douglas Costa receba minutos significativos jogando pelo meio. Se der certo, pode vir a se tornar uma solução para Sarri, que procura uma resposta para a pergunta: quem será o armador da Juventus?