Cristiano Ronaldo exalta Sarri: "Juventus joga no ataque e me sinto mais livre"

Craque português superou a marca dos 700 gols na carreira e, agora na Juventus, faz elogios ao técnico italiano que está à frente da equipe neste ano

Cristiano Ronaldo estará perdendo pouco tempo refletindo sobre a conquista de 700 objetivos de carreira, com a estrela da focada apenas no futuro e em outros desafios de troféu.

O cinco vezes vencedor do Ballon d'Or alcançou outro marco notável em sua carreira marcante, quando marcou um 700º gol por clube e país durante uma partida entre e a na qualificação para a .

Outro esforço foi adicionado à sua contagem quando ele voltou à ação doméstica no fim de semana na vitória da Juve por 2 x 1 sobre o .

Uma camisa especial que reconheceu suas façanhas foi concedida a Ronaldo antes do concurso, mas o jogador de 34 anos já afirma ter seguido em frente.

Ele disse aos repórteres antes do confronto da Liga dos Campeões com o na terça-feira: “Não estou pensando nos 700 gols, é passado. Quero ajudar a equipe e isso é mais importante.

“Quero estar em campo e ajudar o time a conquistar troféus. Naturalmente, tenho orgulho de marcar 700 gols, mas a prioridade é vencer com a Juve. Os registros individuais virão de maneira natural. O futebol todos os anos é um desafio, não apenas para mim, mas para a Juve. É claro que queremos ganhar a , a Liga dos Campeões e a Coppa Italia. Penso que a Juventus deve pensar grande, é um grande clube e precisamos pensar em grande estilo. Queremos ganhar a liga e a Liga dos Campeões ”.

Os Bianconeri estão de volta ao topo da Serie A, enquanto disputam a nona coroa consecutiva e lideram o caminho no grupo da Liga dos Campeões.

Ronaldo está satisfeito com o progresso do lado de Maurizio Sarri e diz que se adaptou rapidamente às demandas de um novo chefe em Turim.

"Acho que o time está muito melhor e estamos mais confiantes", acrescentou Ronaldo.

“Jogamos, na minha opinião, um tipo diferente de futebol, no ataque com mais posse de bola. Meu papel é semelhante, talvez um pouco mais livre na maneira como me sinto confortável e como me sinto bem. Passo a passo, devemos ser a Juventus. Temos um treinador diferente, um novo sistema, novos jogadores e acho que mudamos para melhor. Nós estamos felizes. Gosto da maneira como Sarri quer que o time jogue. Acho que a equipe está mais confiante, criamos mais chances e você pode ver isso pela maneira como movemos a bola. Eu estou feliz. Jogamos mais para a frente e com mais confiança”.

Ronaldo é considerado intocável na Juventus, mas há outros que olham para ele e ele sabe que os padrões precisam ser mantidos pelos que estão no XI inicial e às margens da dobra.

Ele disse: “A idade é apenas um número; Eu posso mostrar isso através das minhas performances. Paulo Dybala e Gonzalo Higuain são grandes jogadores, assim como [Juan] Cuadrado e Federico Bernardeschi, e todos podem fazer a diferença ”.