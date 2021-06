Haaland dentro, Abraham fora: a lista de reforços e dispensas do Chelsea para a próxima temporada

Os campeões da Europa pretendem gastar mais de 200 milhões de libras nesta janela de transferências

Campeão da Europa, o Chelsea começa a se movimentar por reforços para a próxima temporada e já entrou em contato com clubes e representantes de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e com o lateral Achraf Hakimi, da Inter.

O acordo com Haaland ultrapassaria o teto salarial da equipe e ainda quebraria muitos recordes na Premier League: espera-se que seu empresário, Mino Raiola, receba valores altíssimos em comissões, caso o negócio seja fechado.

Resta saber se o Chelsea avançará na negociação agora ou deve esperar o valor do jogador cair, já que, daqui um ano, há uma multa rescisória variável com base no desempenho do atleta. Isso faria Haaland sair por um preço próximo a 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 501 milhões).

A situação de Hakimi

O Chelsea está disposto a igualar a proposta do Paris Saint-Germain, de 56,1 milhões de libras (cerca de R$ 401 milhões) pelo marroquino. No entanto, a Inter avalia que Hakimi é cotado, pelo menos, em 68,8 milhões (R$ 494 milhões).

Seu agente, Alejandro Camano, disse ao site FCinter1908 que não há nenhuma negociação em andamento, mas admitiu que o futuro do marroquino está em dúvida.

“Não há negociação em curso com o PSG, de momento não há nada. Ele está bem com a Inter.”

“Se estou otimista com a permanência dele no clube? Isso é difícil de dizer.”

Chelsea e Haaland

O Chelsea ainda tenta convencer Mino Raiola, agente do jogador, e o Dortmund para fazer o negócio. Mas, por não possuir uma relação próxima com o empresário ou com o clube, a negociação é um pouco mais complexa.

Halaand pelo Borussia Dortmund Foto: Getty

O clube inglês é um dos poucos no mercado europeu que podem pagar por Haaland neste mercado de transferências ao lado do Manchester City, que parece não querer pagar mais de 100 milhões de libras (cerca de R$ 715 milhões ) por um jogador.

Por outro lado, a Inter está mais disposta a vender Hakimi em vez Romelu Lukaku, que é cogitado como o 'plano B' caso o negócio por Haaland não avance.

Harry Kane, do Tottenham, também reiterou seu desejo de deixar o clube nesta temporada, mas prefere se transferir para um dos times de Manchester do que para os rivais londrinos dos Spurs.

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, provavelmente também rejeitaria sua partida para Stamford Bridge.

Quem pode deixar o Chelsea?

O Chelsea está aberto a venda de Tammy Abraham, mas inicialmente pediu 40 milhões de libras (aproximadamente R$ 286 milhões), o que diminuiu o interesse do West Ham e do Leicester City.

Olivier Giroud teve a cláusula de renovação por mais um ano ativada, mas os Blues continuam com a intenção de negociar o jogador: o Milan aparece como um dos interessados em contratar o francês.

Michy Batshauyi despertou o interesse do Leeds United, mas logo o interesse perdeu força em função da pedida do Chelsea ser considerada muito alta: cerca de 15 milhões de libras (aprox. R$ 107 milhões).

Em contrapartida, o Chelsea pretende dar chances a alguns de seus jovens valores que, em certo momento, poderiam integrar a lista de dispensas: um deles é o atacante Armando Broja, que retorna de uma temporada emprestado ao Vitesse, da Holanda, e terá a chance de mostrar seu valor na pré-temporada de Thomas Tuchel.

Tino Livramento despertou interesse do Milan, mas o Aston Villa está entre os clubes que parecem ser as opções mais viáveis ​​para o jovem lateral. Se Hakimi chegar ao Chelsea, ele seria um dos possíveis nomes a serem negociados.

Há rumores, ainda, de que Callum Hudson-Odoi voltou a despertar o interesse do Bayern de Munique, mas, por enquanto a equipe alemã não abriu negociação com o Chelsea.