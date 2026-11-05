Dorival não garante continuidade no São Paulo e minimiza vontade pessoal

Após empate sem gols com o Corinthians, treinador evita falar sobre permanência em 2027; Tricolor encerra temporada de clássicos com apenas uma vitória em dez jogos
O São Paulo empatou em 0 a 0 com o Corinthians na última quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Dorival Júnior abordou seu futuro no clube e evitou garantir a continuidade no comando da equipe para a próxima temporada. Com o resultado, o Tricolor permaneceu na 10ª posição, ainda na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.
O empate também marcou o encerramento da temporada de clássicos do São Paulo em 2026. Em dez confrontos contra Corinthians, Palmeiras e Santos, o time somou apenas uma vitória, três empates e seis derrotas, alcançando 20% de aproveitamento, o pior índice entre os quatro grandes do futebol paulista. O único triunfo aconteceu em janeiro, diante do Santos, por 2 a 0, pelo Paulistão. Ao longo da temporada, Dorival foi o terceiro treinador a comandar o Tricolor, depois de Hernán Crespo e Roger Machado.
Na entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre a possibilidade de permanecer no São Paulo em 2027. Com contrato válido até 31 de dezembro, Dorival preferiu não antecipar uma definição e afirmou que sua vontade pessoal não deve ser o principal fator na decisão sobre o futuro do trabalho.
“Tudo o que eu responda vai ter uma interpretação. Eu prefiro não falar nada, eu tenho contrato até 31 de dezembro. As pessoas aqui de dentro me conhecem, sabem daquilo que está sendo feito. A vontade do Dorival é o que menos importa neste momento, vale muito mais a vontade do São Paulo Futebol Clube. Por isso que vou sempre respeitar as opiniões e as tomadas de decisões", disse.
Esta é a terceira passagem de Dorival Júnior pelo São Paulo. Nas duas anteriores, o treinador comandou o clube entre julho de 2017 e março de 2018 e de abril de 2023 a janeiro de 2024, quando deixou o Tricolor para assumir a seleção brasileira. No atual retorno, iniciado em maio de 2026, o técnico soma 24 partidas, com sete vitórias, oito empates e nove derrotas, o que representa 40,2% de aproveitamento. Considerando as três passagens, são 116 jogos, 49 vitórias, 30 empates e 37 derrotas.
O próximo compromisso do São Paulo será contra o Fluminense, na quinta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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