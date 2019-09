Dorival Junior, Abel... quem substitui Rogério Ceni no Cruzeiro?

Os mesmos nomes que apareceram na lista de opções após a saída de Mano Menezes voltam a entrar na lista

Rogério Ceni não é mais treinador do . Após oito jogos, o ex-goleiro deixou a depois que as rusgas com parte do elenco ficaram insustentáveis. O clube oficializou a decisão nesta quinta-feira (26), dia seguinte do empate sem gols contra o Ceará, em , resultado que manteve a Raposa na parte de baixo na tabela do Brasileirão.

Agora, a diretoria cruzeirense busca um novo comandante para ter a missão de, em meio à grande crise institucional vivida pelo clube, tirar o Cruzeiro do perigo de rebaixamento inédito no Brasileirão. Inicialmente, dois nomes são ventilados com mais força.

O mais improvável é o de Abel Braga, nome também ventilado pelo clube após a demissão de Mano Menezes. Outro treinador levantado como opção naquele período, e que volta e meia também é lembrado como opção para a Raposa é Adilson Batista. Entretanto, o principal candidato é Dorival Júnior.

Dorival Júnior pelo Cruzeiro.

🗓️ 08/05/2007 - 03/12/2007



40 jogos

19 vitórias; 06 empates; 15 derrotas

Aproveitando: 52,5%



Dados: Infoesporte pic.twitter.com/ux4W8xMhYT — Cruzeiro em Vídeosᶜᵉᶜ (@CECemVideos) August 8, 2019

Dorival também esteve na lista de opções cruzeirenses naquele período, antes de Rogério Ceni deixar o Fortaleza para assumir o desafio. Agora com a saída de Ceni, Dorival Júnior volta a entrar com força como opção. O comandante, que em 2018 fez uma boa reta final de Brasileirão pelo Flamengo, já esteve à frente dos azuis: em 2007, treinou os Celestes entre maio e dezembro, com aproveitamento de 52,5% - em 40 jogos, foram 19 vitórias, seus empates e 15 derrotas.