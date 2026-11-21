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Treinador evita definir continuidade após derrota para o Fluminense, critica ambiente político e lamenta resultados abaixo do esperado na temporada

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Dorival Júnior adiou as conversas sobre seu futuro no São Paulo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última quinta-feira (19), no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão. Às vésperas das eleições presidenciais do clube, o treinador evitou definir sua permanência para a próxima temporada e afirmou que pretende tratar do assunto posteriormente, em meio aos questionamentos sobre o desempenho da equipe e os resultados de 2026.

Na coletiva após a partida, Dorival defendeu o trabalho tático do São Paulo, apesar dos resultados negativos, e lamentou que o desempenho em campo nem sempre tenha se refletido no placar. O treinador afirmou que poucas equipes conseguiram envolver o Tricolor ao longo da temporada e destacou a dedicação do elenco.

"Se for falar de tática hoje, depois de mais uma derrota, é natural que não vão entender. Na parte tática, foram poucas equipes que nos envolveram. Até porque nós tivemos muita consistência em muitas partidas. Os resultados não espelharam o que fizemos em alguns momentos, e isso me incomodou. Eu nunca encontrei um trabalho que tivesse tanta dedicação dos jogadores, mas os resultados não espelharam aquilo que todos queríamos. Com relação a futuro, esquece isso, deixa as coisas acontecerem, depois a gente conversa", disse.

O técnico também voltou a demonstrar incômodo com o cenário político do futebol e afirmou que disputas internas acabam prejudicando o lado esportivo. Em meio ao processo eleitoral no São Paulo, Dorival lamentou a influência das questões políticas nas instituições e disse que já havia se manifestado sobre o assunto anteriormente.

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"O que eu tinha que falar a respeito de política, eu já falei. Eu sinto, não só dentro do São Paulo, mas vejo o lado político prevalecendo em clubes com relação ao lado esportivo. É algo que jamais vou conseguir entender, porque todos são torcedores dos seus clubes, mas cada um briga pelas suas lideranças. Isso nunca foi entender, não apenas com o São Paulo", afirmou.

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Com a derrota, o São Paulo permaneceu na 11ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos, e chegou a quatro partidas consecutivas sem vencer, ficando mais distante da disputa por uma vaga na Libertadores. Dorival também reconheceu as dificuldades enfrentadas durante a temporada e classificou o período como conturbado, envolvendo outros profissionais do clube, além de si próprio. O treinador espera que os últimos compromissos sirvam para encerrar o ano de maneira mais positiva.

"Não foi um momento fácil dentro de todo esse ano, foi conturbado e difícil, não só comigo, mas com outros profissionais também. Temos que levar esse ano como um exemplo de nunca mais repetir num clube como o São Paulo. Que possamos fazer esses três jogos e buscar os melhores resultados para finalizar o campeonato de uma outra forma", finalizou.

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Esta é a terceira passagem de Dorival Júnior pelo São Paulo. Nas duas anteriores, o treinador comandou o clube entre julho de 2017 e março de 2018 e de abril de 2023 a janeiro de 2024, quando deixou o Tricolor para assumir a seleção brasileira. No atual retorno, iniciado em maio de 2026, o técnico soma 25 partidas, com sete vitórias, oito empates e dez derrotas, o que representa 37,3% de aproveitamento. Considerando as três passagens, são 117 jogos, 49 vitórias, 30 empates e 38 derrotas.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca interromper a sequência sem vitórias e melhorar sua campanha nas últimas rodadas da competição.