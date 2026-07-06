A Liga Profissional Roshen continuou a marcar presença de forma impressionante na Copa do Mundo, depois que seus astros conseguiram marcar gols de maneira notável durante a edição atual, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A Copa do Mundo de 2026 contou com a participação de vários astros que atuam na Liga Profissional Roshen, liderados pelo quarteto português formado por Cristiano Ronaldo, João Félix, Rúben Neves e João Cancelo.

A rede de estatísticas de futebol “Opta” destacou que a Liga Profissional Saudita lidera a lista das ligas árabes em número de gols marcados na história da Copa do Mundo, com seus jogadores somando 28 gols — um número que reflete o grande avanço no nível da competição nos últimos anos e sua capacidade de atrair jogadores de destaque no cenário internacional.

Em segundo lugar vem a Liga Egípcia, com 11 gols, beneficiando-se de uma longa história de participação ativa de seus jogadores nas seleções árabes e africanas, seja por meio de estrelas locais ou de profissionais que atuaram nos campos egípcios em diferentes períodos.

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Já o Campeonato Tunisiano ficou em terceiro lugar na lista, após seus jogadores terem marcado 8 gols na história da Copa do Mundo, um número que, por sua vez, reflete a continuidade da escola tunisiana em formar jogadores capazes de se destacar em grandes competições e agregar valor às suas seleções.

O campeonato do Catar ficou em quarto lugar, com 7 gols, seguido pelo campeonato dos Emirados Árabes Unidos, cujos jogadores marcaram 6 gols, um reflexo claro do desenvolvimento da infraestrutura e do investimento esportivo nos dois países nos últimos anos.

A lista também incluiu o campeonato argelino, que marcou 5 gols, seguido pelo campeonato marroquino, com 4 gols, enquanto os jogadores do campeonato iraquiano marcaram dois gols — o mesmo número do campeonato do Kuwait —, completando assim o panorama árabe nesta estatística específica da Copa do Mundo.

Esses números, em sua totalidade, refletem a transformação dos campeonatos árabes em ambientes mais competitivos e capazes de atrair e desenvolver talentos, sejam eles locais ou internacionais, o que se reflete diretamente no desempenho dos jogadores nas principais competições, com destaque para a Copa do Mundo.



