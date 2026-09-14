Donyell Malen mais uma vez vale ouro para a Roma. O internacional da seleção neerlandesa marcou nesta segunda-feira o primeiro gol na partida fora de casa contra o Torino (0 a 2). Os romanos assumem a liderança da Serie A graças à vitória, com doze pontos em quatro jogos.

Malen teve papel de destaque no primeiro tempo. Ele cabeceou para fora de perto do gol e viu um gol ser anulado por impedimento. Alguns minutos antes do intervalo, o atacante enfim completou para as redes, após uma defesa desleixada do Torino.

Assim, a Roma foi para o intervalo em vantagem, mas depois da retomada não conseguiu ampliar. Nahuel Molina ainda viu um chute ser defendido pelo goleiro do Torino, Lucas Perri.

Niccolo Pisilli marcou aos 93 minutos o aliviador 0 a 2 da equipe visitante. Alguns minutos depois, soou o apito final e a Roma pôde comemorar a vitória e a liderança.

Malen marcou novamente e lidera a artilharia da Serie A com seis gols. No sábado, em casa, será a vez do grande duelo contra a atual campeã nacional Inter, que no momento ocupa a quarta colocação.