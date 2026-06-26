Donyell Malen ou Crysencio Summerville? Rob Jetten tem uma preferência clara

Rob Jetten acompanha de perto o desempenho da seleção holandesa na Copa do Mundo. Foi o que o primeiro-ministro informou nesta sexta-feira durante sua coletiva de imprensa semanal.
“Acho incrível esse Mundial de futebol. Não me canso disso. Costumo colocar o despertador para assistir a um jogo”, conta Jetten.
A Holanda disputou sua última partida da fase de grupos na Copa do Mundo, contra a Tunísia, em um horário inconveniente para quem precisava voltar ao trabalho na sexta-feira. Jetten era um deles.
Mesmo assim, ele decidiu assistir. “Cheguei em casa do trabalho à 01h00. Foi quando liguei a TV para assistir à seleção holandesa”, conta o primeiro-ministro.
No entanto, ele não conseguiu assistir até o final da partida. “Acabei adormecendo em algum momento do segundo tempo. Já era hora de ir dormir.”
Na próxima rodada, a Holanda enfrenta o Marrocos, às 3h da madrugada. Jetten também vai assistir a essa partida. “Vou estar no banco, talvez em algum bar. Espero que os torcedores da Oranje e da seleção marroquina façam uma festa juntos.”
E quem, na opinião dele, deve começar essa partida como ponta-direita: Crysencio Summerville ou Donyell Malen? Jetten tem uma preferência clara: “Acho que o Summerville impressionou bastante nos primeiros jogos.”