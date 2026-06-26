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Rob Jetten Donyell Malen Crysencio SummervilleGetty
Sam Vreeswijk

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Donyell Malen ou Crysencio Summerville? Rob Jetten tem uma preferência clara

Países Baixos
D. Malen
C. Summerville

Rob Jetten acompanha de perto o desempenho da seleção holandesa na Copa do Mundo. Foi o que o primeiro-ministro informou nesta sexta-feira durante sua coletiva de imprensa semanal.

“Acho incrível esse Mundial de futebol. Não me canso disso. Costumo colocar o despertador para assistir a um jogo”, conta Jetten.

A Holanda disputou sua última partida da fase de grupos na Copa do Mundo, contra a Tunísia, em um horário inconveniente para quem precisava voltar ao trabalho na sexta-feira. Jetten era um deles.

Mesmo assim, ele decidiu assistir. “Cheguei em casa do trabalho à 01h00. Foi quando liguei a TV para assistir à seleção holandesa”, conta o primeiro-ministro.

No entanto, ele não conseguiu assistir até o final da partida. “Acabei adormecendo em algum momento do segundo tempo. Já era hora de ir dormir.”

Copa do Mundo
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Países Baixos
HOL
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Marrocos
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Na próxima rodada, a Holanda enfrenta o Marrocos, às 3h da madrugada. Jetten também vai assistir a essa partida. “Vou estar no banco, talvez em algum bar. Espero que os torcedores da Oranje e da seleção marroquina façam uma festa juntos.”

E quem, na opinião dele, deve começar essa partida como ponta-direita: Crysencio Summerville ou Donyell Malen? Jetten tem uma preferência clara: “Acho que o Summerville impressionou bastante nos primeiros jogos.”

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