Donyell Malen e Kenneth Taylor podem encerrar a temporada da Série A com um prêmio de prestígio

Boas notícias para Donyell Malen e Kenneth Taylor. Os dois holandeses foram indicados para o prêmio de Jogador do Mês de abril da Série A.

Os dois holandeses disputaram quatro partidas do campeonato pelo seu clube em abril. Malen (AS Roma) marcou quatro gols e deu uma assistência, enquanto Taylor (Lazio) registrou duas assistências.

Ambos os jogadores se juntaram aos seus clubes no inverno passado. Malen foi contratado por empréstimo do Aston Villa, enquanto Taylor chegou do Ajax por cerca de 17 milhões de euros.

Desde então, ambos têm sido importantes para seus clubes. Assim, Malen marcou nada menos que doze gols e deu duas assistências em dezesseis partidas oficiais pela AS Roma.

Onze desses doze gols foram marcados pelo atacante na Série A. Com isso, ele ocupa atualmente a quinta posição na lista dos artilheiros do campeonato italiano, com um gol a menos que o segundo colocado.

Taylor já é parte indispensável do time titular da Lazio. Ele foi titular em todas as suas dezoito partidas pelo clube de Roma, marcando três gols e dando duas assistências.

Além de Malen e Taylor, outros quatro jogadores têm chances de conquistar o prêmio: Marcus Thuram (Inter), Sebastiano Esposito (Cagliari), Nesta Elphege (Parma) e Nikola Krstovic (Atalanta).