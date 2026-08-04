O clube marroquino Renaissance de Berkane anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do português Pedro Bobista como novo diretor técnico da equipe, em um movimento surpreendente que ocorre poucas semanas depois de ele ter conduzido a seleção de Cabo Verde a uma conquista histórica na Copa do Mundo de 2026.

Espera-se que Bobista, de 56 anos, deixe seu cargo de treinador da seleção de Cabo Verde nos próximos dias, encerrando assim uma trajetória bem-sucedida com os "Tubarões Azuis" que durou anos.

Esta nomeação ocorre após longas negociações entre as duas partes, durante as quais foi discutida a possibilidade de conciliar o cargo de diretor técnico do Renaissance de Berkane com a continuidade no comando da seleção nacional de Cabo Verde, mas os acertos finais indicam que o treinador português se dedicará totalmente à sua nova missão com o clube marroquino.

O clube não revelou os detalhes do contrato assinado com Bobista, incluindo sua duração ou valor financeiro, mas fontes próximas ao negócio confirmam que o acordo contempla cláusulas ambiciosas alinhadas com os objetivos continentais e locais do clube.

Uma trajetória histórica no Mundial

Bobista se beneficiou da campanha excepcional que comandou com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, quando conseguiu alcançar um feito histórico inédito para a equipe ao chegar às oitavas de final da competição.

A jornada dos "Tubarões Azuis" no Mundial terminou com uma derrota honrosa diante da Argentina (3 a 2 após a prorrogação) nas oitavas de final, em um confronto emocionante no qual a seleção africana mostrou um alto nível técnico contra a seleção que posteriormente chegou à final da competição.

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